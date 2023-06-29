Песков: весь Дербент встречал Путина, люди показали абсолютную поддержку и радость
Президент России Владимир Путин вчера в Дербенте сам принял решение выйти к ожидавшим его сотням людей, несмотря на продолжающий действовать вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.
Он пояснил, что "настоятельные рекомендации специалистов сокращаются", при этом "в отношении главы государства, конечно, действует особый режим по понятным причинам".
"Но, конечно, в таких ситуациях, как в Дербенте, когда весь город буквально вышел встречать президента. Это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали", - сказал Песков.