Песков высказался о возможности разрешения ситуации на Украине дипломатическим путем

"Для России главное - достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом. И эти цели будут достигнуты. Есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается", - сказал представитель Кремля.