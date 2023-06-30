Лавров потребовал расширить СБ ООН

Россия будет добиваться расширения состава членов Совета Безопасности ООН (СБ ООН) за счет включения в него стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру»

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«Доминирование заканчивается, пора переходить к равноправию», — сказал глава дипломатического ведомства.

Он отметил, что попытки добавить в этот список западные страны не имеют перспективы.

Совет Безопасности на сегодняшний момент состоит из пяти постоянных членов и десяти сменных. Постоянные члены: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.