Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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По его словам, от киевского режима идут постоянные угрозы провокаций.

«И это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, видит ли российская сторона риски провокаций на фоне объявленных киевским режимом учений на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.