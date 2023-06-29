Захарова оценила предложение Зеленского закрепить статус английского на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила предложение президента Украины Владимира Зеленского закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в республике. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Дипломат раскритиковала инициативу украинского лидера, отметив при этом, что с ней он выступил сразу после предложения легализовать в стране лекарства на основе марихуаны.

«Логично, конечно. Такое без косяка не вкурить. Видимо, регистрацию однополых браков оставили на сладкое — ближе к Рождеству», — добавила Захарова.