МИД России осудил позицию Франции по членству Украины в НАТО

В МИД РФ назвали планы Франции поддержать членство Украины в НАТО свидетельством, что Париж «скатывается к радикальному меньшинству» в альянсе. Об этом сообщает РИА Новости.

О планах Франции поддержать вступление Украины в альянс ранее рассказала газета Le Monde. На июньском заседании Совета обороны в Елисейском дворце рассматривалась возможность скорого присоединения Киева к НАТО, которую ранее отвергали Париж, Берлин и Вашингтон и поддерживала Польша и страны Балтии.

Газета отмечала, что французская инициатива будет направлена на усиление давления на Россию, пока украинское наступление сталкивается с трудностями. Французские власти считают, что членство Украины в НАТО может стать гарантией безопасности, так как это решение «способно отбить у России охоту продолжать конфликт».

В МИД отметили, что Франция отходит от своего прежнего, более осторожного подхода к теме вступления Киева в альянс. В то же время дипломаты напомнили, что еще в 2008 году Париж «под нажимом» Вашингтона согласился с перспективой вступления Украины в НАТО.

«Информация [о планах Парижа - прим.ред.], если соответствует действительности, лишь станет еще одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в Североатлантическом блоке, которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине», - подчеркнули в МИД.

В министерстве предупредили, что «это приведет к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире».