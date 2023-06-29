МИД России осудил позицию Франции по членству Украины в НАТО

В МИД России осудили изменение позиции Франции по присоединению Украины к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

По информации российских дипломатов, Париж «под нажимом США согласился с перспективой вступления Украины в НАТО еще в ходе Бухарестского саммита альянса в 2008 году».

В ведомстве отметили, что планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО свидетельствуют об отношении Франции к радикальному меньшинству в альянсе, «которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине».

В МИД добавили, что такой подход приведет «к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире».