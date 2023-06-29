Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске

Глава Колумбии Густаво Петро заявил, что внешнеполитическое ведомство страны должно направить Москве ноту протеста из-за взрыва в Краматорске, так как среди получивших ранения оказались три гражданина этой страны.

Петро указал, что «Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей». По его словам, этим Москва «нарушает протоколы войны».

«МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста», — подчеркнул президент.

Колумбийцы собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины. По их словам, они находились рядом с местом взрыва, получив незначительные ранения.