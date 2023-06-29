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Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске

Глава Колумбии Густаво Петро заявил, что внешнеполитическое ведомство страны должно направить Москве ноту протеста из-за взрыва в Краматорске, так как среди получивших ранения оказались три гражданина этой страны.

Колумбия направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске
© ТАСС

Петро указал, что «Россия напала на трех беззащитных колумбийских мирных жителей». По его словам, этим Москва «нарушает протоколы войны».

«МИД должен вручить дипломатическую ноту протеста», — подчеркнул президент.

Колумбийцы собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины. По их словам, они находились рядом с местом взрыва, получив незначительные ранения.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, армия РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре – речь идет об объектах, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Так он ответил на вопрос представителей СМИ о том, как в Администрации президента относятся к заявлению Украины о том, что в результате российского удара по Краматорску якобы погибли гражданские.

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