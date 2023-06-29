Действия властей Швеции, разрешивших проведение протестной акции с поджогом Корана, грубо нарушают принципы Устава ООН, считают депутаты Госдумы. На пленарном заседании палаты 29 июня было принято заявление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции», в котором депутаты решительно осуждают одобренную властями этого государства акцию вандализма и призывают их прекратить оскорбление религиозных чувств мусульман.

Мусульмане России и всего мира в эти дни отмечают один из главных религиозных праздников Курбан-байрам, напомнила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. Накануне в Стокгольме произошла массовая публичная акция сожжения Корана, указала она.

«Сожжение Корана в любое время это вандализм, но в такие дни особенно. Оскорблены чувства не только мусульман, но и всех здравомыслящих людей», — сказала Тимофеева.

Депутаты Госдумы вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции, выдавших разрешение на проведение 28 июня 2023 года, в день праздника Курбан-байрам, протестной акции у главной мечети города Стокгольма, во время которой был совершен поджог священной книги мусульман Корана, говорится в тексте заявления.

Власти Швеции дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти, отмечают депутаты. Подобные действия разрушают саму основу мира и безопасности, доброжелательных взаимоотношений народов и стран, создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, полагают парламентарии.

Депутаты Госдумы в своем заявлении решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман.

«Осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, с принципами демократии», — говорится в заявлении Госдумы.