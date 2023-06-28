Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти во время мятежа
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дербент (Дагестан) провел совещание с федеральными и региональными чиновниками. Во время мероприятия он сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке. Об этом пишет РИА «Новости».
Глава государства заявил, в частности, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти в связи с событиями 24 июня.
Глава государства заявил, в частности, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти в связи с событиями 24 июня.
Кроме того, Путин рассказал, что Россия обладает всем необходимым для эффективного развития туристической сферы, поездки и виды познавательного и оздоровительного туризма есть в стране буквально «на любой вкус».
Также президент одобрил продление мер поддержки виноделов, но при условии, что предприятия будут вкладывать средства в развитие и модернизацию производств.