Путин: Запад лишился российских туристов из-за русофобии

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июня, посетил Дербент (Дагестан). В ходе рабочей поездки он обсудил с федеральными и региональными чиновниками развитие туризма в регионе. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе совещания глава государства рассказал, что внутренний туризм в России активно развивается, в отрасли наблюдается хорошая динамика.

На ситуацию в сфере туризма, уточнил президент, значительно повлияли «внешние факторы - разного рода санкции и ограничения со стороны властей некоторых государств, поощряемая ими русофобия».

Путин отметил, что меры со стороны западных стран привели к тому, что россияне потеряли интерес к ряду туристических направлений.