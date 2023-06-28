Лавров обсудил с послами G20 предстоящий саммит в Нью-Дели

"28 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел встречу с послами стран "мирового большинства", входящих в состав Группы двадцати: Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии, КНР, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР, - говорится в сообщении МИД РФ. - В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы повестки дня указанного форума в ходе текущего индийского председательства. Особое внимание уделено задачам подготовки и проведения саммита "двадцатки" в Нью-Дели 9-10 сентября этого года".