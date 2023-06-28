Лавров обсудил с послами G20 предстоящий саммит в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с послами дружественных стран - членов Группы двадцати задачи подготовки и проведения предстоящего саммита G20 в Нью-Дели.
"28 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров провел встречу с послами стран "мирового большинства", входящих в состав Группы двадцати: Аргентины, Бразилии, Индии, Индонезии, КНР, Мексики, Саудовской Аравии, Турции и ЮАР, - говорится в сообщении МИД РФ. - В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы повестки дня указанного форума в ходе текущего индийского председательства. Особое внимание уделено задачам подготовки и проведения саммита "двадцатки" в Нью-Дели 9-10 сентября этого года".
В ведомстве отметили, что Лавров поделился оценками давления западных государств на развивающиеся страны в попытках втянуть их в некие форматы "по интересам", в авантюрные замыслы мирного урегулирования по западным лекалам, наращивания поставок вооружений киевскому режиму, затягивания вооруженного противостояния на Украине и изоляции России.