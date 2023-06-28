Владимир Путин поправил форму офицеру с «черным чемоданчиком»

Президент Владимир Путин прилетел в Дербент (Дагестан) с рабочим визитом. После приземления глава государства быстро спустился по трапу и прошел к ожидавшему его вертолету. По дороге он надел солнцезащитные очки и поправил форму офицеру с «черным чемоданчиком». Видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

В ходе рабочей поездки президент осмотрел архитектурно-археологический комплекс «Цитадель «Нарын-Кала», сообщает РЕН ТВ.

Во время осмотра президенту была представлена информация о развитии туризма в регионе.

По данным телеканала, у российского лидера запланировано совещание с участием министра экономического развития Максима Решетникова, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы Дагестана Сергея Меликова.

Напомним, что в поездках президента всегда сопровождает человек с «черным чемоданчиком», который фактически представляет собой устройство со спецсредствами связи.