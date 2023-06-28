Захарова ответила на вопрос о ее вербовке спецслужбами США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что спецслужбы США не пытались ее вербовать, но делали много "гадостей". Так она ответила на вопрос о попытках вербовки, передает ТАСС.

"Санкции, но и всякое другое, и информационные материалы, ну и поддержка собственно говоря тех, кто угрожал, я имею в виду и киевский режим, и сайт миротворец, и так далее", — рассказала дипломат про "гадости", которые делали Соединенные Штаты.

Он также заявила, что за последние полтора года вербовка усилилась.

Речь идет о "подходах к российским дипломатам, которые осуществляются американскими спецслужбами".

"Все это носит антигуманный характер, потому что используются персональные данные, используются темы семьи, детей, состояния здоровья", — продолжила Захарова.

По ее словам, "огромное количество в этом смысле методик" спецслужбами США уже использовалось, "которые находятся за рамками всего того, что называлось традиционными способами подходов". За последнее время они освоили и иные способы, указала дипломат. Она отметили, "еще более нетривиальные вещи" также используют для вербовки.

"Используют компьютерные возможности, интернет для того, чтобы отправлять на почту сотрудников соответствующие вербовочные предложения", — сказала Захарова.

Она обратила внимание на использование "еще более противозаконных действий", таких как хакерские атаки на сайты российских загранучреждений.