Захарова прокомментировала заявление США об экстрадиции Пригожина

«Что касается в целом юридического аспекта относительно экстрадиции. Я могу сказать: любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и вправе рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом», – заявила она.