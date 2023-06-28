Захарова прокомментировала заявление США об экстрадиции Пригожина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что граждане РФ не подлежат выдаче другим государствам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Захарова сделала в ответ на появившуюся информацию о том, что США хотят добиться экстрадиции Евгения Пригожина.
«Что касается в целом юридического аспекта относительно экстрадиции. Я могу сказать: любой гражданин России не подлежит выдаче другому государству и вправе рассчитывать на содействие со стороны России по ограждению от неправомерных попыток привлечения его к уголовной ответственности за рубежом», – заявила она.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США намерены добиваться экстрадиции основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
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