В МИД прокомментировали работу стран Африки с ЧВК «Вагнер»
Страны Африки сами примут решение о продолжении работы с ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала такое сотрудничество в ходе брифинга.
«Относительно того, что вы сказали, будут ли они (ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») продолжать находиться в странах Африки, будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, — это вопрос суверенных правительств африканских стран», — сказала она.
Ранее власти ЦАР согласились принять любую другую помощь из России в случае ухода ЧВК «Вагнер». При этом дипломаты в ЦАР уверены, что попытка ЧВК «Вагнер» устроить мятеж в России не изменила ситуацию в стране.
Lenta.ru: главные новости