В МИД прокомментировали работу стран Африки с ЧВК «Вагнер»

«Относительно того, что вы сказали, будут ли они (ЧВК "Вагнер" — прим. «Ленты.ру») продолжать находиться в странах Африки, будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, — это вопрос суверенных правительств африканских стран», — сказала она.