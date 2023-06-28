Лавров заявил об указании США Украине не использовать мятеж в России для провокаций

"Есть основания верить сведениям о том, что Госдепартамент, как только это началось, а, может быть, даже накануне, в срочном порядке дал указания всем своим загранпредставительствам никоим образом не комментировать эту ситуацию так, чтобы кто-то мог привязать ее действиям Соединенных Штатов. И одновременно, по нашим данным, которым я склонен верить, указания пошли в Киев, чтобы украинцы не использовали эту ситуацию для организации в ближайшее время диверсий на российской территории и прочих провокаций", - сказал министр в среду в эфире ПервПервого канала.