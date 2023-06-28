О «саммите мира» и «вурдалаках на Банковой»: главное из брифинга Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела брифинг, на котором прокомментировала поставки западного оружия Украине и планы Запада провести «саммит мира» без России. Прямой эфир брифинга был опубликован на Rutube.

О «саммите мира» Зеленского

Видео дня

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о планах провести глобальный «саммит мира» на Украине. Украинские и западные чиновники подчеркнули, что Россия в саммите участвовать не будет.

Захарова заявила, что власти России призывают страны не участвовать в этом саммите, так как он носит провокационный характер.

«Единственной задачей этой встречи является продвижение абсолютно лживой «формулы мира» Зеленского. Саммит - это попытка убедить весь мир в ее безальтернативности», - отметила представитель МИД.

«Формула мира», по словам Захаровой, не имеет никакого отношения к миру и содержит лишь ультимативные требования к России.

Она подчеркнула, что без участия России определить исход украинского кризиса невозможно.

О западном оружии для ВСУ

Представитель МИД заявила, что новые поставки западного оружия Украине ведут лишь к эскалации боевых действий.

«Оправдывая свою зверскую сущность, киевский режим не устает предпринимать попыток бессмысленного и убийственного контрнаступления. Потери ВСУ исчисляются уже десятками тысяч человек», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, из-за отсутствия успехов у ВСУ западные страны решили еще больше «накачать» Киев оружием.

Захарова отметила, что ЕС одобрил расширение военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро, а США объявили о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов.

«Это безответственные шаги, их результатом являются многочисленные жертвы, в том числе среди мирного населения», - заключила она.

О Каховской ГЭС и «вурдалаках на Банковой»

Захарова рассказала, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС погибли 48 человек и тысячи животных, 126 человек были госпитализированы, а в местные водоемы попали опасные для человека химические удобрения и горячее.

«Кто думал среди представителей киевского режима о таких последствиях? Им важно было совершить диверсию, заявить громко о себе, показать всему миру, на что способны. <…> Для нормальных людей нахождение тысяч людей в зоне затопления - это беда, трагедия, боль и мотивация для помощи, а для вурдалаков, которые сидят на Банковой, это еще одна возможность порадоваться, еще один повод отметить это, как они обычно делают, судя по их неадекватности на следующий день», - отметила представитель МИД.