Захарова: поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине.

Об этом она сообщила во время брифинга.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила Захарова.