Захарова: поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине

Захарова: очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередные поставки вооружений Запада ведут к эскалации конфликта на Украине.
Об этом она сообщила во время брифинга.
«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — отметила Захарова.
Ранее представитель МИД Захарова заявила, что агрессивный курс США и НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав.