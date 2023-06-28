Володин предложил Госдуме осудить действия Швеции

«Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью в этот священный день для всех мусульман», — заявил Володин.