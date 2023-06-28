Госдума ввела запрет на взыскание долгов с жителей новых регионов РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который вводит временный запрет на взыскание долгов по кредитам и займам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сообщает ТАСС.

В частности, документ запрещает до 1 января 2026 года взыскивать задолженности жителей новых территорий перед банками и МФО, которые возникли до 30 сентября 2022 года, то есть до принятия регионов в состав РФ.

Авторы инициативы напомнили, что до указанной даты на указанных территориях действует переходный период для их интеграции «в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ». Уточняется, что запрет не касается долгов за ЖКХ, перед физлицами (в пределах 50 тысяч рублей) и индивидуальными предпринимателями.