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Делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Кубинская делегация в ходе визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Миера и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
© ТК «Звезда»

Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания. Перед памятником-символом в честь погибших воинов прошли военнослужащие роты почетного караула.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с кубинским коллегой. Стороны обсудили военное сотрудничество Москвы и Гаваны. Также Шойгу констатировал достижение высокого темпа развития политического диалога между странами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.