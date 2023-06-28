Делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Кубинская делегация в ходе визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Миера и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.