Делегация ВС Кубы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Кубинская делегация в ходе визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии приняли участие министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Миера и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.
Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания. Перед памятником-символом в честь погибших воинов прошли военнослужащие роты почетного караула.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с кубинским коллегой. Стороны обсудили военное сотрудничество Москвы и Гаваны. Также Шойгу констатировал достижение высокого темпа развития политического диалога между странами.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.