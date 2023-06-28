О ЧВК Вагнера и ударах по ВСУ: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о попытке мятежа ЧВК Вагнера и роли главы Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании. Главные заявления Пескова с очередного брифинга собрало ТАСС.

О ЧВК Вагнера и Лукашенко

Песков заявил, что армия и народ были с президентом Владимиром Путиным в момент попытки вооруженного мятежа. Также он назвал спекуляциями утверждения, что командующий объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин мог заранее знать о готовящемся мятеже.

«Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», - подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле «нормально абсолютно» отнеслись к откровенному рассказу Лукашенко о его роли в этой истории. Лукашенко вел переговоры с лидером ЧВК Евгением Пригожиным, а через несколько дней рассказал, что переговорам предшествовали его звонки Путину. Лукашенко в своем рассказе цитировал и Путина, и Пригожина.

Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по поводу законодательного регулирования создания ЧВК. Он подчеркнул, что этот вопрос будет обсуждаться.

Также представитель Кремля подчеркнул, что российские власти не имели отношения к бизнесу ЧВК Вагнера в Африке.

О Краматорске и обвинениях Украины

Песков подчеркнул, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре в ходе спецоперации. Так он ответил на обвинения Киева в адрес Москвы в гибели мирных жителей Краматорска.

Представитель Кремля подчеркнул, что удары наносятся лишь по тем объектам, которые каким-либо образом связаны с военной инфраструктурой Украины.

О спасении детей военными

Песков рассказал, что российские военные не раз рисковали жизнями, чтобы спасти детей из-под обстрелов, которые вели ВСУ. Так он прокомментировал заявления докладчиков ООН, обвинивших российские силы в нарушении прав детей.

«Мы решительно отвергаем такие формулировки. Наши военные, неоднократно рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

О папе римском и украинском кризисе

Пресс-секретарь президент РФ заявил, что в России высоко ценят инициативы Ватикана по мирному урегулированию украинского кризиса и приветствуют стремление папы римского внести в этой свой вклад.