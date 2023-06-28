Кремль отказался комментировать данные об указании Путина «мочить» мятежников

Ранее Лукашенко заявлял, что убедил Путина не торопиться с жесткими решениями в вопросе мятежа Пригожина. «Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить», — рассказал белорусский президент.

«Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться именно уже в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями», — отреагировал на слова Лукашенко Песков.

Президент Белоруссии после начала мятежа по согласованию с Путиным вступил с Пригожиным в переговоры, которые длились весь день. В результате глава ЧВК объявил о развороте колонн техники от Москвы и возвращении вагнеровцев в полевые лагеря. По информации пресс-службы Лукашенко, по итогам беседы было разработано соглашение, которое подразумевает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании и Пригожина. Более подробных данных о соглашении официальные лица не привели до сих пор.