Путин посетит Дагестан

Президент РФ Владимир Путин 28 июня посетит Дагестан , где проведет совещание по вопросам туризма, там же у него состоится встреча с главой республики Сергеем Меликовым , сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

"Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня", - уточнил он.

"Отдельно запланирована встреча у президента с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и ряд других мероприятий, о которых мы вас будет информировать", - добавил пресс-секретарь.