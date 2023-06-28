Путин посетит Дагестан

Президент РФ Владимир Путин 28 июня посетит Дагестан, где проведет совещание по вопросам туризма, там же у него состоится встреча с главой республики Сергеем Меликовым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент будет заниматься вопросами развития туризма, в том числе туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
Он проведет совещание", - анонсировал представитель Кремля.
"Проведет это совещание президент в самом Дагестане, где он окажется во второй половине дня", - уточнил он.
"Отдельно запланирована встреча у президента с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и ряд других мероприятий, о которых мы вас будет информировать", - добавил пресс-секретарь.