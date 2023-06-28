Песков оценил перспективы работы ЧВК «Вагнер» в ЦАР

«У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — ответил Песков на вопрос журналистов.