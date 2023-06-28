В Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко о переговорах с Путиным и Пригожиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о состоявшихся переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным на фоне попытке последнего совершить вооруженный мятеж в РФ.

"Нормально абсолютно", - ответил Песков на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают заявление белорусского лидера.

При этом представитель Кремля сказал, что ему не известно о планах отметить вклад Лукашенко в разрешение ситуации 24 июня.

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК "ударом в спину".

В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.