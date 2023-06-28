Ушаков проведет переговоры с посланником Папы Римского

Помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведет в среду переговоры с посланником Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В Москве находится спецпосланник Папы Римского кардинал Дзуппи. По поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования", - сказал представитель Кремля.