Путин обсудил с королем Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития двусторонних отношений. Об этом 28 июня сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны, король выразил поддержку усилиям российского руководства по обеспечению законности и стабильности в стране.
«Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества. Владимир Путин поздравил Хамада ибн Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам», — говорится в сообщении.
Как сообщала «Парламентская газета», 24 июня Путин заявил о попытке вооруженного мятежа со стороны основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В этой связи в Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции. В других регионах, в том числе в Ростовской, Калининградской, Тульской и Тверской областях, в этот день были усилены меры безопасности и отменены массовые мероприятия.