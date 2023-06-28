Путин обсудил с королем Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества

Как сообщала «Парламентская газета», 24 июня Путин заявил о попытке вооруженного мятежа со стороны основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В этой связи в Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции. В других регионах, в том числе в Ростовской, Калининградской, Тульской и Тверской областях, в этот день были усилены меры безопасности и отменены массовые мероприятия.