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Путин обсудил с королем Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития двусторонних отношений. Об этом 28 июня сообщается на сайте Кремля.

Путин обсудил с королем Бахрейна развитие двустороннего сотрудничества
© kremlin.ru

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны, король выразил поддержку усилиям российского руководства по обеспечению законности и стабильности в стране.

«Рассмотрены также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества. Владимир Путин поздравил Хамада ибн Ису Аль Халифу и весь бахрейнский народ с праздником Курбан-байрам», — говорится в сообщении.

Как сообщала «Парламентская газета», 24 июня Путин заявил о попытке вооруженного мятежа со стороны основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. В этой связи в Москве, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции. В других регионах, в том числе в Ростовской, Калининградской, Тульской и Тверской областях, в этот день были усилены меры безопасности и отменены массовые мероприятия.