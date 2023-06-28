Мишустин заявил, что в России реализуется принцип "загрязнитель платит"

Ситуация с ответственностью за загрязнение окружающей среды меняется в РФ в лучшую сторону, нарушители знают, что понесут ответственность, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал важность принципа "загрязнитель платит". "И этот принцип последовательно, в том числе и вашим ведомством, реализуется. Изменены достаточно серьезно нормативные акты. Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность. Ситуация в целом меняется, и хорошо, что нарушители об этом знают", - сказал глава кабмина.

Выслушав доклад о принимаемых в этом отношении мерах, он обратил внимание: "Главное, что средства, которые он [нарушитель] платит, идут на ликвидацию того вреда, который он нанес природе, что, конечно, способствует качеству жизни людей". "Очень важно продолжать держать этот вопрос на контроле", - заключил премьер.

В целом он отметил, что Росприроднадзор выполняет важнейшие функции, связанные с экологической повесткой. "Это в первую очередь то, что волнует людей, это качество жизни и одно из ключевых направлений работы по повышению качества жизни людей. Именно такой подход к охране окружающей среды - в основе поручений президента", - пояснил Мишустин.