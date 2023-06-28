В Белоруссии заявили о важности реализации союзных программ для сотрудничества с Россией
Реализация союзных программ Белоруссии и России дает важный эффект для двух стран, за четыре месяца этого года товарооборот между ними составил уже порядка $17 млрд. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова на встрече с руководителями органов государственной власти субъектов РФ и белорусских регионов.
"Реализация союзных программ дает важный и нужный эффект для стран, - сказала Кочанова. - За четыре месяца этого года товарооборот составил уже порядка $17 млрд. Думаю, что планка прошлого года будет превышена несомненно". По ее словам, этому будет содействовать и проведение форума регионов. По словам Кочановой, в настоящее время между районами и городами Белоруссии и субъектами РФ действуют уже порядка 450 документов различного уровня, более чем с 70 российскими регионами заключены межправительственные соглашения.
"Наши предприятия участвуют в выставках, которые проводятся в РФ. Все это говорит о высоком уровне доверия и высоком уровне взаимодействия", - отметила спикер. Она подчеркнула, что экономические отношения - это стержень белорусско-российского взаимодействия, Россия является главным партнером Белоруссии, ее доля в географической структуре внешней торговли республики составляет 55%.