Косачев назвал последствия отказа Швеции от «зеленой повестки»

На днях власти Швеции заявили об отказе от достижения целей «зеленой повестки» из-за нестабильности возобновляемой энергетики и возврате к ядерной энергетике, это будет иметь ряд последствий. Об этом 28 июня написал в своих соцсетях заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

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Сенатор обратил внимание, что Швеция — это первый на Западе случай, когда науку о глобальном потеплении поставили под сомнение на таком высоком уровне. В этой связи парламентарий задался вопросом о последствиях шведской экологической реальности, отметив, что решение властей будет иметь последствия.

Прежде всего, речь идет о том, что страна может отказаться также от соблюдения других международных обязательств в сфере экологии, в том числе прописанных в Парижском соглашении по климату и Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Не менее примечательно и двуличие шведских властей, когда, с одной стороны, эта страна претендовала на роль чуть ли не мирового лидера в глобальной экологической… а с другой — вводила санкции против России, затрагивающие экологические проекты», — указал Косачев, подчеркнув, что именно Швеция торпедировала сотрудничества по восстановлению экологического состояния Балтийского моря и взаимодействие в Африке.

Также законодатель заметил, что возврат Швеции к ядерной энергетике и ее вступление в НАТО может делать страну более опасной с военно-политической точки зрения. Наконец, продолжил сенатор, в рамках готовящегося заключения международного суда ООН об ответственности государств за изменения климата Швеция может стать первым привлеченным в этой связи государством.