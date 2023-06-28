Захарова призвала Кишинев перестать действовать в угоду Западу

Россия призывает Кишинев перестать действовать в угоду Западу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления официальных лиц Молдавии о необходимости сократить число российских дипломатов в республике.

Она подчеркнула, что такая деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы граждан, навязываемые "мантры" о "российской угрозе и пропаганде" вызывают отторжение у самих молдаван, в большинстве своем тепло и по-дружески относящихся к России. Захарова подчеркнула, что призывы о сокращении дипломатического присутствия РФ в стране не вызывает у молдавского народа ничего, кроме непонимания и протеста.

По ее словам, нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдавии абсолютно оправдана, и Москва заинтересована в развитии и укреплении связей с молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва видит, как Кишинев следует в "русле антироссийской компании коллективного Запада", беря курс на разрушение российско-молдавских связей.

Ранее российское министерство иностранных дел вызвало в ведомство диппредставителя Молдавии в Москве Лилиана Дария.