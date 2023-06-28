В посольстве РФ заявили, что США одержимы идеей стратегического поражения России

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — говорится в распространенном заявлении. Дипломаты подчеркнули, что ради этой цели США толкает своих «подопечных» на все более отчаянные шаги. Жизни обычных жителей Украины для Вашингтона «ничего не значат», подчеркнули в посольстве РФ.