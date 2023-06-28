В посольстве РФ заявили, что США одержимы идеей стратегического поражения России
США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, анонс нового пакета военной помощи Украине это доказывает. Такой комментарий оставило посольство России в Вашингтоне, передает РИА Новости.
«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — говорится в распространенном заявлении. Дипломаты подчеркнули, что ради этой цели США толкает своих «подопечных» на все более отчаянные шаги. Жизни обычных жителей Украины для Вашингтона «ничего не значат», подчеркнули в посольстве РФ.
Дипломатическое представительство считает, что попытки США победить РФ руками армии Украины тщетны, так как российские военнослужащие день за днем доказывают «несостоятельность геополитических планов Вашингтона», а также, по словам дипломатов, развеивают мифы о высшем качестве вооружений США и НАТО.
Ранее Пентагон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $500 млн. Он включает, в частности, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker и противотанковые ракетные комплексы Javelin.