В Госдуме рассказали, как будет работать закон о рекомендательных алгоритмах

Если соцсеть, интернет-магазин или новостной агрегатор манипулируют мнением пользователя с помощью рекомендательного алгоритма, а Роскомнадзор установит, что это незаконно, доступ к такому ресурсу могут ограничить. Законопроект о работе рекомендательных сервисов долго разрабатывался и согласовывался, рассказал 27 июня в пресс-центре «Парламентской газеты» его автор, зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Владельцев интернет-ресурсов попросят не только рассказать пользователям, как работает алгоритм, но и объяснить, какие данные о людях и зачем они собирают.

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Искусственный интеллект в действии

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Словосочетание «рекомендательный алгоритм» не специалисты в повседневной жизни встречают нечасто, но с этими алгоритмами каждый из нас взаимодействует постоянно. Стоит только раз поискать что-то в интернет-магазине, как при следующем обращении первыми ссылками будет именно этот товар от рекламодателя. Новостные агрегаторы запоминают, какие новости нам интересны больше других — и в первую очередь предлагают читать именно их. Онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы, интернет-библиотеки, соцсети и другие ресурсы изучают наше пользовательское поведение, чтобы подстраиваться под нас.

Казалось бы, ну что плохого в том, что любимый смартфон или домашний компьютер знает своего хозяина и старается ему угодить? Вот только у рекомендательных алгоритмов есть обратная сторона: администраторы ресурса могут настроить его так, чтобы он специально выдавал вам только тот контент, который интересен владельцу этого ресурса или заказчику, а неугодный скрывал. Так, вокруг человека создают информационный кокон и манипулируют его мнением, объяснил Антон Горелкин. Например, доказано, что по такой схеме проходила в одной из соцсетей агитация на последних президентских выборах в США: сообщения одного из кандидатов продвигались, а другого, наоборот, пессимизировались, объяснил парламентарий. Это в чистом виде искусственный интеллект.

«Качество манипуляций сегодня достигло небывалого уровня, рекомендательные алгоритмы используют повсеместно, в том числе и в России, поэтому потребовался отдельный закон, чтобы урегулировать их работу, — сообщил Антон Горелкин. — Наш законопроект — первый в стране, который касается сферы искусственного интеллекта».

Штрафы — в перспективе

Работа над документом шла несколько лет, он претерпел три редакции. Первоначально предполагалось, что у пользователей появится возможность отключать рекомендательные алгоритмы. Но в таком случае могли пострадать российские стартапы, которые как раз и развивают рекомендательные сервисы, рассказал автор законопроекта: «В России много хороших сервисов, например, по подбору персонала или поиску дешевых авиабилетов — нельзя ставить их команды под угрозу роспуска».

В связи с этим был найден компромиссный вариант регулирования — назначить ответственным за все Роскомнадзор. Его специалисты сами, а также по жалобам пользователей, смогут проверять интернет-ресурсы на предмет незаконных манипуляций. Если такой факт будет установлен и компания откажется изменить рекомендательный алгоритм, то доступ к ее контенту могут ограничить. В перспективе, отметил Антон Горелкин, речь может идти и об административных штрафах, но угроза блокировки для интернет-ресурса даже более существенна.

Сайты, использующие рекомендательные алгоритмы, согласно законопроекту, будут обязаны размещать у себя принципы их работы, написанные понятным языком. То есть каждый пользователь, если захочет, сможет узнать, на основании чего ему предлагают именно эти товары, новости или фильмы.

Что с данными

Свои рекомендации интернет-ресурсы основывают не только на основании запросов пользователей, но и на том, что знают о них. А знают они немало — порой даже больше, чем спецслужбы, предположил Антон Горелкин. Пол, возраст, местожительства, интересы… Откуда они все это берут — вопрос отдельный и серьезный. Ответ на него тоже попытаются дать. «Платформа будет обязана объяснить, для чего собирает данные, а также их источник», — сказал депутат, добавив, что данные в интернете сегодня легко покупаются и даже крадутся.

Оборот персональных данных — один из главных вопросов, который занимает сегодня законодателей. Лучшие умы думают, как прекратить утечки и обеспечить неприкосновенность личных сведений. Минцифры неоднократно анонсировало внесение законопроекта об оборотных штрафах для компаний, которые допускают утечки персональных данных, что должно побудить эти фирмы устанавливать самые лучшие механизмы защиты. Но время идет, а документа все еще нет. Глава Минцифры Максут Шадаев на днях сказал «Парламентской газете», что «законопроект сложный» и точного срока его внесения в парламент пока нет. В частности, органы власти спорят о механике взимания этих самых оборотных штрафов, а также о возможности получения пострадавшими пользователями компенсаций. Кроме того, есть идеи прописать в законопроекте и ответственность для тех, кто ворует и торгует персональными данными россиян.