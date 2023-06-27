В России пообещали продолжать разочаровывать русофобов
То, как разрешилась ситуация с попыткой мятежа в России, разочаровало русофобов. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
Он указал, что страна после событий минувших выходных «стала сильнее, и это очевидно для всех, кто непредвзято следит за Россией». Дипломат добавил, что Москва продолжит и дальше разочаровывать тех, кто имеет русофобский взгляд.
О начале мятежа стало известно в ночь на 24 июня. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.
В тот же день вечером пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что после разговора с президентом Белоруссии Пригожин согласился остановить движение колонн по российской территории. После этого в Кремле уведомили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера».