Власти США  дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США согласились на вывоз из страны российских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Белый дом придерживается «принципа взаимности» с Россией, когда речь идёт о специальных транспортных миссиях для дипломатов. Он также добавил, что Вашингтон рассчитывает, что Россия также оставит открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов.

Помимо этого Миллер заявил, что российских дипломатов заберут на чартерном рейсе. Ранее МИД России сообщил, что Москва отправила в США специальный борт для вывоза дипслужащих, которых в США призвали покинуть страну из-за окончания трёхлетнего срока пребывания.