Лавров поблагодарил Венесуэлу за поддержку в связи с попыткой мятежа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность по телефону главе МИД Венесуэлы Ивану Хилю Пинто за поддержку и солидарность венесуэльского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа в России. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.
"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России", - сообщили в министерстве.
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