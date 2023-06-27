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Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы за поддержку Каракаса в связи с попыткой мятежа

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность по телефону главе МИД Венесуэлы Ивану Хилю Пинто за поддержку и солидарность венесуэльского руководства в связи с попыткой вооруженного мятежа в России. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Лавров поблагодарил Венесуэлу за поддержку в связи с попыткой мятежа
© РИА Новости

"Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России", - сообщили в министерстве.

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