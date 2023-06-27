В МИД РФ вызвали израильского дипломата
Временный поверенный в делах Израиля в Москве Ронен Краус был приглашен в МИД России в связи с высказываниями израильского посла в Киеве Михаила Бродского. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
«Внимание Крауса было привлечено к публичным высказываниям Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», — говорится в тексте.
Также дипломату напомнили, что Израиль и РФ «немало потрудились вместе над достойным отпором попыткам переписывания истории и "прославления" приспешников нацистских карателей, в том числе на международных площадках».
Была отмечена важность «продолжения совместных усилий в этом направлении» и обсужден ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений.