В МИД РФ вызвали израильского дипломата

«Внимание Крауса было привлечено к публичным высказываниям Бродского, в подаче которого процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», — говорится в тексте.