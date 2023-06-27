Лукашенко призвал не пытаться «вбить клин» между ним и Путиным

«Появляется какая-то ревность (со стороны ряда должностных лиц в Белоруссии и России. — «Газета.Ru»): «А, вот, там мы не смогли, Лукашенко…» и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет», — сказал президент Белоруссии.