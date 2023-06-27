Лукашенко призвал не пытаться «вбить клин» между ним и Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал не совершать попыток «вбить клин» в отношения между ним и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «БелТА».
«Появляется какая-то ревность (со стороны ряда должностных лиц в Белоруссии и России. — «Газета.Ru»): «А, вот, там мы не смогли, Лукашенко…» и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет», — сказал президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, он и Путин будут «жестко, а порой жестоко» отстаивать то, «что положено нам по конституции».
Ранее президент Белоруссии заявил, что страна не готовит провокации перед саммитом НАТО в Вильнюсе, но могла бы это сделать при необходимости.