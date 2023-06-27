Матвиенко рассказала, как отказала в сотрудничестве Соросу

«Я скажу из своего опыта. Когда я была вице-премьером в правительстве [Евгения] Примакова, понятно, власть сменилась, крен и направление сменились, ко мне попросился на встречу господин Сорос, который с 90-х годов под видом грантов, которые выделялись якобы на модернизацию образования, <…> на самом деле эти деньги осваивали их эксперты, специалисты, которых направляли к нам. Они сидели и писали за нас учебники истории. Понятно, в каком ключе они были написаны», — цитирует спикера палаты регионов ТАСС.