Матвиенко рассказала, как отказала в сотрудничестве Соросу
Будучи вице-премьером (с 1998 по 2003 год), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отказала американскому финансисту Джорджу Соросу в сотрудничестве в сфере образования. Об этом она рассказала на встрече с участниками проекта «Поезд памяти» в Уфе.
По ее словам, инвестор предлагал средства, которые выделялись якобы на модернизацию образования в России. При этом политик отметила, что в 1990-х годах руководство страны многое упустило с точки зрения обучения детей в школах, в том числе относительно преподавания истории.
«Я скажу из своего опыта. Когда я была вице-премьером в правительстве [Евгения] Примакова, понятно, власть сменилась, крен и направление сменились, ко мне попросился на встречу господин Сорос, который с 90-х годов под видом грантов, которые выделялись якобы на модернизацию образования, <…> на самом деле эти деньги осваивали их эксперты, специалисты, которых направляли к нам. Они сидели и писали за нас учебники истории. Понятно, в каком ключе они были написаны», — цитирует спикера палаты регионов ТАСС.
Матвиенко добавила, что Сорос надеялся на продолжение сотрудничества с новым составом правительства страны, однако тогда же она указала ему, что историю будут писать российские ученые, историки и преподаватели.