Захарова объяснила вылет в США правительственного Ил-96-300

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала публикации в СМИ о вылете правительственного борта Ил-96-300 из Москвы в Вашингтон.

Захарова отметила, что российские инфоресурсы чрезмерно эмоционально отреагировали на данные о полете самолета в США.

«Никаких сенсаций [за этим не стоит]», - уточнила дипломат.

По ее словам, лайнер вывезет из Соединенных Штатов сотрудников российской дипмиссии, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания.

В этом случае, подчеркнула Захарова, речь идет не о высылке дипломатов, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям.

Ранее дипломат призвала власти США опубликовать правду о политических убийствах американских лидеров.