Эксперт оценил влияние ситуации с ЧВК «Вагнер» на политический образ Лукашенко

«Но сказать, что восприятие его фигуры поменяется кардинально, сложно. Он уже достаточно ярко выступал: вспомним его появление с автоматов, разоблачение заговора спецслужб с публикацией записей, посадка самолета с [политическим активистом Романом] Протасевичем. Все эти события, по мнению Лукашенко, должны были создать ему некий имидж. Вопрос в том, насколько он закрепится. Очевидно, что все идет к усилению его политической фигуры на международной арене», — заключил собеседник «Ленты.ру».