Санду и правительство Молдавии на всех уровнях рвут отношения с Россией. Они очень торопятся, потому что такое поведение не встречает общей поддержки в стране. Я не уверен, что все граждане Молдавии рвутся оказаться в Румынии, что хотят того же, что Санду и ее подручные. Вдобавок это одобряют западные партнеры, которые повадились ездить в Молдавию, указывают ей как надо жить. Сегодня не ясно, кто руководит страной, — молдавское правительство или посол США, — заявил Затулин.