Путин оценил роль военнослужащих в подавлении мятежа

Путин: военнослужащие Минобороны РФ сыграли особую роль в подавлении мятежа
Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие Министерства обороны страны сыграли особую роль в подавление вооруженного мятежа 24 июня. Об этом глава государства сказал на встрече с военными в Кремле, передает РИА Новости.
"И за это вам особые слова благодарности", - подчеркнул российский лидер.
Вечером 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.
Утром 24 июня силы ЧВК "Вагнер" заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин назвал действия главы ЧВК "ударом в спину". В тот же день пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.