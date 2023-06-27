Путин оценил роль военнослужащих в подавлении мятежа

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие Министерства обороны страны сыграли особую роль в подавление вооруженного мятежа 24 июня. Об этом глава государства сказал на встрече с военными в Кремле, передает РИА Новости.

"И за это вам особые слова благодарности", - подчеркнул российский лидер.

Вечером 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.