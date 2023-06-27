Депутаты почтили минутой молчания память погибших в ходе СВО

«И не только парламентские партии — страна, Русский мир и русская цивилизация, о которой столько говорил с этой трибуны Владимир Жириновский, сплотились вокруг Президента России… И неоднократно хочется вспомнить о Белоруссии, что мы не просто Союзное государство, мы были вместе в годы самой кровопролитной отечественной войны», — сказал депутат.