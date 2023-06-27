Депутаты почтили минутой молчания память погибших в ходе СВО
Госдума на пленарном заседании 27 июня почтила минутой молчания память погибших в ходе СВО, а также тех, кто погиб 23 и 24 июня в ходе попытки мятежа.
С таким предложением выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, он призвал вспомнить тех, кто отдал свои жизни 23 и 24 июня за мир в России: это пилоты Воздушно-космических сил России, бойцы добровольческих подразделений и сотрудники полиции.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал его и подчеркнул, что в этот день на фронте погибали солдаты.
«Давайте почтим память всех, кто погиб, воюя в рамках СВО, отстаивая безопасность нашей страны, граждан, они герои. Давайте сделаем все, чтобы память о них жила», — сказал Володин и объявил минуту молчания.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что в России вынесли и еще будут долго выносить уроки из событий 23—24 июня, при этом люди еще крепче сплотились вокруг президента.
«И не только парламентские партии — страна, Русский мир и русская цивилизация, о которой столько говорил с этой трибуны Владимир Жириновский, сплотились вокруг Президента России… И неоднократно хочется вспомнить о Белоруссии, что мы не просто Союзное государство, мы были вместе в годы самой кровопролитной отечественной войны», — сказал депутат.