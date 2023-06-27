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Путин заявил об отсутствии жертв среди мирных граждан во время мятежа Пригожина

Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила избежать жертв среди мирных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Путин заявил об отсутствии жертв среди мирных граждан во время мятежа Пригожина
© Lenta.ru

«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — сказал глава государства.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.

В тот же день вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин согласился остановить движение колонн на российской территории, вскоре эти данные подтвердил и Пригожин. После этого в Кремле заявили о прекращении уголовного дела в отношении главы «Вагнера», которые было возбуждено ранее.

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