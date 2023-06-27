Путин заявил об отсутствии жертв среди мирных граждан во время мятежа Пригожина

Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила избежать жертв среди мирных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — сказал глава государства.

О начале мятежа глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил в ночь на 24 июня. Тогда он обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Утром вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, также сообщалось о присутствии колонн ЧВК в Воронежской и Липецкой областях.