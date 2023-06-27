Глава Росгвардии Виктор Золотов допустил, что в западных странах заранее знали о готовящемся мятеже ЧВК Вагнера. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Золотов сделал 27 июня после выступления президента РФ Владимира Путина перед военными.

По мнению главы Росгвардии, мятеж мог быть инспирирован Западом и наложиться на амбиции основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Также Золотов назвал великолепной работу силовых структур во время попытки мятежа. Он подчеркнул, что Москву мятежникам взять бы не удалось.

Виктор Золотов заявил, что существует договоренность о передаче Росгвардии танков и тяжелых вооружений.

Американские СМИ ранее сообщили, что сотрудники разведки США провели подробные брифинги в Белом доме и Пентагоне о возможных волнениях в России за 24 часа до того, как Пригожин предпринял попытку мятежа.

Утверждалось, что в середине июня разведка США впервые начала отслеживать признаки того, что Пригожин и его отряд намерены выступить против российского военного руководства.