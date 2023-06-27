Посол РФ считает, что Сербия не намерена вступать в НАТО
Сербия по-прежнему не намерена присоединяться к Североатлантическому альянсу и продолжит сохранять нейтральный статус. Об этом заявил во вторник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".
"Официальная линия Белграда неоднократно подтверждалась, в отношении НАТО [позиция] остается прежней - это нейтральный статус страны", - сказал дипломат.
По его словам, в Сербии есть силы, которые вопреки мнению абсолютного большинства считают, что Белград должен серьезно задуматься о присоединении к НАТО, а о бомбардировках Югославии 1999 года нужно забыть. "В данном случае это все тезисы и установки Вашингтона, которые неоднократно озвучивались послом США в Белграде. Цинично, прямолинейно и грубо", - отметил посол РФ.
Деэскалация вокруг Косова
По его словам, никакие планы по деэскалации вокруг Косова не выполняются.
"Никакие планы по так называемой деэскалации этой напряженности, деэскалации ситуации, о чем разглагольствует Запад, на самом деле не выполняются. Их просто не существует", - сказал посол.
Начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович обратился к руководству Сил НАТО для Косова (KFOR) с призывом защитить сербский народ на севере Косова и Метохии. Он указал на то, что деятельность ВС Сербии всегда выстраивалась в соответствии со всеми нормативными актами и международными соглашениями, в то время как "международное сообщество не исполняет своих обязательств".
Ранее Боцан-Харченко выразил мнение о том, что Силы НАТО для Косова провоцируют эскалацию конфликта на севере края и поддерживают преступную деятельность косовоалбанских силовиков.
Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы Сил НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения. Косовская полиция задержала восемь сербских жителей севера края. Их обвиняют в применении насилия в отношении бойцов KFOR в ходе протестной акции 29 мая.