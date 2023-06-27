Посол РФ считает, что Сербия не намерена вступать в НАТО

Сербия по-прежнему не намерена присоединяться к Североатлантическому альянсу и продолжит сохранять нейтральный статус. Об этом заявил во вторник посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе дискуссии на площадке международного клуба "Валдай".

"Официальная линия Белграда неоднократно подтверждалась, в отношении НАТО [позиция] остается прежней - это нейтральный статус страны", - сказал дипломат.

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По его словам, в Сербии есть силы, которые вопреки мнению абсолютного большинства считают, что Белград должен серьезно задуматься о присоединении к НАТО, а о бомбардировках Югославии 1999 года нужно забыть. "В данном случае это все тезисы и установки Вашингтона, которые неоднократно озвучивались послом США в Белграде. Цинично, прямолинейно и грубо", - отметил посол РФ.

Деэскалация вокруг Косова

По его словам, никакие планы по деэскалации вокруг Косова не выполняются.

"Никакие планы по так называемой деэскалации этой напряженности, деэскалации ситуации, о чем разглагольствует Запад, на самом деле не выполняются. Их просто не существует", - сказал посол.

Начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович обратился к руководству Сил НАТО для Косова (KFOR) с призывом защитить сербский народ на севере Косова и Метохии. Он указал на то, что деятельность ВС Сербии всегда выстраивалась в соответствии со всеми нормативными актами и международными соглашениями, в то время как "международное сообщество не исполняет своих обязательств".

Ранее Боцан-Харченко выразил мнение о том, что Силы НАТО для Косова провоцируют эскалацию конфликта на севере края и поддерживают преступную деятельность косовоалбанских силовиков.