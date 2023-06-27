Россия предоставила политическое убежище воевавшему в Донбассе добровольцу из Прибалтики
Россия предоставила политическое убежище воевавшему с 2014 года в Донецкой и Луганской Народных республиках гражданину одной из стран Балтии. Об этом ТАСС сообщила член СПЧ при президенте РФ, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина.
"В комиссию совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте пришло обращение о том, что добровольца, который защищал ЛНР и ДНР в 2014-2015 годах, выдворяют из РФ, так как он является гражданином одной из стран Прибалтики. Как стороннику русского мира возвращение на Родину для него было бы самым худшим сценарием. Мы связались с депутатом Госдумы Александром Бородаем, который занимался его судьбой, адвокатом, миграционными службами и самим добровольцем. Благодаря слаженным и эффективным действиям Кирилла Вышинского и Алексея Мельникова нам втроем удалось разрешить ситуацию. В пятницу доброволец получил политическое убежище", - сказала Шишкина, принимающая участие в научно-практической конференции "Донбасс: вчера, сегодня, завтра", организованной в рамках проекта "Русский Донбасс".
В настоящее время мужчина находится в Москве и занимается оформлением документов. Ранее он проживал в России без них, а также был объявлен в розыск Интерполом.
Шишкина добавила, что аналогичная работа проводится по оказанию помощи добровольцу из Сербии.